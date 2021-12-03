Ünye’de içme suyu şebeke hatları yenileniyor

Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Burunucu Mahallesi, yeni içme suyu hattına kavuşturuluyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), içme suyu hattı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalarını 19 ilçede sürdüren OSKİ ekipleri, yetersiz ve ömrünü tamamlamış hatlarda ise yenileme çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda Ünye ilçesinde çalışma yürüten OSKİ ekipleri, ekonomik ömrünü tamamlamasından kaynaklı Buruncu Mahallesi’nin içme suyu ihtiyacına cevap veremeyen hatlarda yenileme çalışması başlattı. Toplamda 4 bin 200 metre uzunluğundaki içme suyu hattında çalışma yapan ekipler, bin 400 metrelik bölümde çalışmalarını tamamladı. Geriye kalan bölümde de çalışmalar kısa sürede tamamlanarak Buruncu Mahallesi sağlıklı içme suyu hattını kavuşturulmuş olacak.

Mevcut sisteminin düzensiz olmasından kaynaklı içme suyu hattının su iletiminde yetersiz kaldığını söyleyen ve “Buruncu Mahallesi’nde yaptığımız çalışmalar ile bölgenin su sorununu çözmüş olacağız” diyen OSKİ Genel Müdürü Murat Us, şu şekilde konuştu:

“Ünye ilçesi Buruncu Mahallesi’nin mevcut içme suyu sistemi düzensiz ve yetersiz olduğu için bölge halkı su sorunu yaşamaktaydı. Bu sebepten dolayı Buruncu Mahallesi’nin su sorununu çözecek içme suyu hatlarının yapımına başladık. Toplam 4 bin 200 metre uzunluğundaki içme suyu hattı yatırım çalışmasının bin 400 metrelik bölümünü tamamladık. Kalan içme suyu hattı çalışmaları ise devam ediyor. Yeni yapılan hatlarla birlikte Buruncu Mahallesi sağlıklı bir içme suyu sistemine kavuşmuş olacak.”