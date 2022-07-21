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Ünye’de Hatice rüzgarı

Ordu’da Ünye Belediyesi tarafından düzenlenen 21. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında sahneye çıkan Hatice, Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran kalabalığa unutulmaz bir konser verdi.

ORDU 21.07.2022, 10:14
Ünye’de Hatice rüzgarı

Ordu’da Ünye Belediyesi tarafından düzenlenen 21. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında sahneye çıkan Hatice, Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran kalabalığa unutulmaz bir konser verdi.

Ünye 1957 Spor Kulüp Başkanı Osman Karayiğit sponsorluğunda ilçeye gelen ünlü sanatçı, geçmişten bugüne tüm şarkılarını Ünyeliler için seslendirdi. Sahnedeki canlı performans binlerce Ünyeliden tam not aldı. Hareketli ve slov şarkıları Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda seslendiren Hatice, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Hatice’nin şarkılarına konseri izlemeye gelen vatandaşlar da eşlik ederken hareketli şarkılarda ise vatandaşlar bol bol göbek attı.

Konser programında Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı adına teşekkür çiçeğini Ünye Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Oktay Okuyucu takdim etti.

Sanatçı Hatice Başkan Tavlı başta olmak üzere "Aile dostumuz" diye hitap ettiği Ünye 1957 Spor Kulübü Başkanı Osman Karayiğit ve kendisini dinlemeye gelen Ünyelilere teşekkür ederek sahneden ayrıldı.

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