Ünye’de ev tekstil atıkları ekonomiye kazandırılacak

Ordu’nun Ünye Belediyesi, tekstil atıklarının geri dönüşüme kazandırılması için başlattığı proje kapsamında, kentin 50 noktasına yerleştirdiği ‘Evsel Tekstil Atık Geri Dönüşüm’ konteynerleri ile kullanılmayan atıklar toplayarak geri dönüşüme kazandıracak.

Ünye Belediyesi, geri dönüşüm çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, kentin birçok noktasına ‘Evsel Tekstil Atık Geri Dönüşüm’ konteynerleri yerleştirdi. Bu sayede kullanılmayan ev tekstil ürünleri çöpe atılmak yerine bu konteynerlerine atılacak, buradan da geri dönüşüm sayesinde ekonomiye kazandırılacak.

Ünye’de Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından geri dönüşüm çalışmaları anlamında çok sayıda projenin eş zamanlı yürütüldüğünü ifade eden, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, evsel plastik, kağıt ve benzeri geri dönüşümler anlamında kentin birçok noktasında siteler ve kurumlar dahil toplama noktalarının aktif olarak faaliyette olduğunu belirtti. Başkan Tavlı, tüm bunların yanında elektronik atıklar ve pil gibi çevreye zararlı atıkların da aynı şekilde düzenli olarak toplandığını kaydetti. Tüm bu çalışmalara ek olarak evsel tekstil atıklarının da geri dönüşüme kazandırılması için örnek olacak bir projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Tavlı, bu kapsamda Ünye’nin 50 noktasında hizmet verecek olan ‘Evsel Tekstil Atıkları Geri Dönüşüm’ noktalarının oluşturulduğunu ve buralardan periyodik olarak toplanan atıkların geri dönüşüme kazandırılacağını söyledi. Başkan Tavlı ayrıca, talebin artması durumunda dönüşüm toplama alanlarının sayısını arttırılacağını da sözlerine ekledi.