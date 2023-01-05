Ünye’de eğitime teknolojik destek

Ordu’nun Ünye ilçesinde yapımı tamamlanan teknoloji sınıflarının açılışı düzenlenen etkinlikler ile gerçekleştirildi.

Ünyeli Sanayici ve İş Adamları Derneği ve Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ilçede bulunan 3 okulda teknoloji sınıfı yapıldı. Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Kemal Yankuncu, Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Sabri Çelebi, Ünye Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Kemal Göyünç ve faaliyetlerini İstanbul’da sürdüren iş insanları açılış etkinliğinde bir araya geldi.

Ünye protokolü ve iş insanları, Gölevi Mahallesi’ndeki Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi Astronomi ve Sanal Gerçeklik Atölyesi’nin açılışını yaparak, sanal gerçeklik ile dünyanın çeşitli mekanlarında sanal olarak gezme imkanı buldular. Sonrasında Burunucu Mahallesi’ndeki Ünye Atatürk İlkokulu’nda Ahşap Temelli STEM Atölyesi’nin açılışını gerçekleştirildi. Protokol ve iş insanları, son olarak Yüceler Mahallesi’nde bulunan Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi, Uzay ve Havacılık İHA Atölyesi’nin de açılışını gerçekleştirdi. Burada öğrenciler özellikle savunma sanayinde dikkat çeken insansız hava araçların tanıtımını yaparak deneme uçuşu gerçekleştirdiler.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, teknoloji sınıflarının açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ünye Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Kemal Yankuncu ve Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Sabri Çelebi ise öğrencileri teknoloji sınıfları ile buluşturmanın mutluluğu yaşadıklarını belirttiler.

Açılış programların ardından teknoloji sınıfları ve atölyelere katkı sunan iş insanları ve hayırseverlere teşekkür plaketleri takdim edildi.