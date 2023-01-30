Ünye’de duygu sömürücülerine yönelik operasyon: 14 şahıs yakalandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik yapılan operasyonda yakalanan 14 kişi polis ekiplerine teslim edildi.

Ünye Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçenin merkez noktaları ve cami önlerinde vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara karşı operasyon düzenledi. Ekipler, cadde ve sokaklarda küçük yaşta çocukların dilendirilmesine yönelik yürüttüğü çalışmada 14 şahsı yakalayarak polise teslim etti. Yakalanan 14 şahıs kimlik tespiti için Ünye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne getirildi. Burada yapılan kontrolün ardından çocuklar aileleriyle birlikte Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Büro Amirliği’ne sevk edildi.

Dilencilere, gerekli maddelerden cezai işlem uygulandı.