Ünye’de dolmuşlarda durak harici iniş ve binişler yasaklandı

Ordu’nun Ünye Yunus Emre Dolmuş Hattı Kooperatif Başkanı Ömer Alparslan, trafik sorununun ortadan kaldırılması adına duraklar harici biniş ve inişlerin yasaklandığını belirtti.

Yeşil hat dolmuş duraklarında yeni döneme geçilmesinin ardından, Ünye Cumhuriyet Meydanı ile Küçük Sanayi Sitesi arasında durak harici iniş ve binişlerin yasaklandığı ve sadece duraklarda vatandaşların dolmuşlardan yararlanacağı belirtildi. İlçedeki trafik sorununu ortadan kaldırmak adına başlatılan uygulamaya uymayan dolmuş şoförlerine ise cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Ünye Yunus Emre Dolmuş Hattı Kooperatif Başkanı Ömer Alparslan, belirli noktalarda bu uygulamanın devreye alındığını belirterek, “Ordu Büyükşehir Belediyesi, Niksar Caddesi’nde trafik sorununu çözmek için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Dolmuşların cep haricinde yolcu indirmesi ve bindirmesini yasakladı. Bizler de buna dolmuşçular olarak gönülden uyuyor ve uyacağız. Bu saatten sonra Yalı mevkisi ile Ünye İmam Hatip Lisesi arasında durak harici indirme ve bindirme yapılmayacak. Buna trafik ayrı ceza yazıyor, ben de dolmuşçu arkadaşlarıma ayrı ceza yazacağım. Zaten bu uygulamayı arkadaşlarda istiyor. Çünkü her yerde dur-kalk olayı iyice sorun olmaya başlamıştı” dedi.

Alparslan, yakın zamanda dolmuşların kartlı sistem üzerinden sürdürüleceğini de sözlerine ekledi.