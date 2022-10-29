Ünye’de Cumhuriyet’in 99’uncu yılı coşkuyla kutlandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde Cumhuriyet’in kuruluşunun 99’uncu yıldönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Program, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık’ın tebrikat kabulü ile başladı, sonrasında Ünye Kapalı Spor Salonu’nda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlamalar çerçevesinde Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ile Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, vatandaşların bayramını kutlayarak selamlama yaptı.

Kutlama törenleri öncesi konuşma yapan Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, “Milletimize eşsiz bir armağan olan Cumhuriyetimizin 99’uncu yılını birlikte kutlamanın coşku ve heyecanı içerisindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ’Türk Milleti’nin karakterine en uygun idare şekli Cumhuriyet’tir diyerek bizlere yönetim şeklini emanet etmiştir. 99 yıl önce yokluk ve imkansızlık içerisinde yürütülen milli mücadele sonunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti harpten çıkmış yorgun, yoksul bir ülkenin kendi küllerinden adeta dirilişidir. Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlatmış olduğu milli mücadelenin zahmetle sonuçlanmasının ardından 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiği Cumhuriyet, Türk Milleti’ne bırakılmış en büyük mirastır" dedi.

Konuşmanın ardından ilçe genelinde bulunan lise ve ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan şiir, gösteriler, halk oyunları, tekvando gösterisi ile devam ederken, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Program öğrencilerin bando geçişiyle sona erdi.