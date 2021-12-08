Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bankada, yastık altında dövizi olanlara çağrı yapmak istiyorum. Döviz kurundaki dalgalanma geçici olacaktır. Üretim modelinin fırsatlarına yatırım yapmalılar."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ülkemizde bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle, arpa, buğday, mercimek üreticilerimiz büyük zarara uğradı. Çiftçilerimize 2,6 milyar lira kuraklık desteğini Aralık ayında hesaplarına yatıracağız.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Düşük faiz ve dengeli kur ile ülkemizi adım adım daha ileriye taşıyacağız. Daha önce de söylediğim gibi biz ekonomide ne yaptığımızı biliyoruz. Milletimizden bize güvenmesini ve sabırlı olmasını istiyoruz.”
Ünye’de çocuklar için su oyun parkı
Ordu’nun Ünye ilçesinde çocuklar için ‘su oyun parkı’ inşa ediliyor.
ORDU 08.12.2021, 18:19
Ordu’nun Ünye ilçesinde çocuklar için ‘su oyun parkı’ inşa ediliyor.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in sosyal medya sayfasına "Su oyun parkı istiyoruz" şeklinde taleplerini ileten çocuklara verilen söz yerine getiriliyor. Yaz aylarında çocuklara alternatif bir aktivite imkânı sunmak amacıyla hizmete sunulacak çalışma, Ünye ilçesi Atatürk Parkı yanında bulunan sahilde 100 metrekare alanda hayata geçirilecek. Çalışma kapsamında piyon, mantar, göz atışlı piyon, üç su sıçratmalı düğme, tel su sıçratmalı düğme, direksiyon, deniz atı, su jeti oyunları olmak üzere 8 adet farklı oyun alanı ve 22 adet oyun grubu yer alacak.