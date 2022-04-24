Ünye’de çocuklar için özel gösteri

Ordu’nun Ünye Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik ile çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Ünye Belediyesi tarafından organize edilen “Ramazan Ünye’de Güzel” sloganı ile Cumhuriyet Meydanı’nda etkinlikler düzenlendi. Sirk gösterilerinin de yapıldığı etkinlikte meydanda toplanan çocuklar ve aile, sahnede yapılan şovları doyasıya izledi. Yöresel ve akrobasi şovlarının da yapıldığı etkinlikte çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

“Çocuklarımıza görsel şölen yaşatmak istedik”

Ramazan ayı nedeniyle düzenlenen gösteriler sonrası konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Birlik ve beraberliğin simgesi olan Ramazan ayı nedeniyle çocuklarımız ve vatandaşlarımızı bu gibi etkinliklerimizle de buluşturmak istedik. Keyifli bir vakit geçirilmesi amacıyla düzenlenen bu organizasyonda en önemlisi çocuklarımızın yüzünü güldürmeye çalıştık. Onlar keyif aldıkça bizlerde keyiflendik. Geleceğimiz olan çocuklarımıza keyifli bir görsel şöleni yaşatmaya çalıştık” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından gösteriler sona erdi.