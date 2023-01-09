Ünye’de beton yol çalışmaları devam ediyor

Ordu’nun Ünye Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde başlatılan beton yol çalışmaları devam ediyor.

Ünye Belediyesi ekipleri tarafından şehir merkezinde ve kırsal mahallelerde başlatılan alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor. Ekipler son olarak Kuşçulu Mahallesi’nde yaklaşık 50 yıllık ulaşım sorununu çözüme kavuşturmak için çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde mahallede beton yol çalışmaları tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Mahalle sakinlerinden Kenan Bolat, her yağışın ardından yollarda bozulmalar olduğunu ve beton yol çalışmaları ile bu sorunun ortadan kalktığını belirterek, “Yaklaşık 55 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Her kış mevsiminde yolumuz bozuluyor, araçlarla ilerlemek mümkün olmuyordu. 50 yıldır hizmet görmeyen yolumuz hizmet gördü. Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı’ya teşekkür ediyorum, yapılan çalışma mahallemiz için büyük bir hizmet” dedi.