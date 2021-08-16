Ünye’de bavul paniği

Ordu’nun Ünye ilçesinde vatandaşlar tarafından polise gelen boş bavul ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Liseler Mahallesi Akkuş Niksar Caddesi üzerinde bir kişi tarafından bırakıldığı öğrenilen ve başka bir vatandaş tarafından polise ihbar edilen bavul, ekipleri harekete geçirdi. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemeler sonucunda bavulun çöpe atılmak üzere kaldırıma bırakıldığı ve çevredekiler tarafından durumun polise bildirildiği öğrenildi.