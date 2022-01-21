Ünye’de 24 bin 860 öğrenci karne aldı

Ordu’nun Ünye ilçesinde bulunan 95 okulda eğitim gören 24 bin 860 öğrenci, yarıyıl tatilinin başlamasıyla karne heyecanını yaşadı.

İlçede, 2021-2022 eğitim-öğretim yarıyıl tatilinin başlamasıyla ilçede bulunan 24 bin 860 öğrenci karne mutluluğu yaşadı. İlçe genelinde bulunan 95 okulda görev yapan 2 bin 112 öğretmen ve öğrenciler 15 günlük sömestr tatiline girdi.

Okul öncesi eğitim gören 2 bin 480 öğrenci ile ilkokul birinci sınıfa giden bin 864 öğrenci ilk kez karne heyecanı yaşadı. Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz ve Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel, Atatürk İlkokulu’nda ilk kez karne alacak öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. Çikolata ve çiçekli verilen karneleri alan çocuklar büyük sevinç yaşarken, dışarıda bulunan bazı veliler ise duygusal anlar yaşadı.

Karne dağıtımı sonrası çocukların heyecanıyla mutlu olduğunu söyleyen Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, “Çocuklarımızın bu gün ilk karne heyecanını birlikte yaşıyoruz. Onlarla birlikte bizlerde mutluyuz. Onların iyi bir geleceğe hazırlanması, iyi bir birey olması konusunda bizler de bütün imkanlarımızla çalışıyoruz. Her çocuğumuz bizler ve geleceğimiz için kıymetlidir. Karnelerini alan miniklerimizin yanında bulunan çikolatalarımızla onları daha da mutlu etmek istedik” dedi.

Kaymakam Ayhan Işık, çocuklara karne dağıtımı sonrası sıralarına oturarak, anılarını da tazeledi. Program çocuklarla birlikte toplu fotoğraf çektirilmesinin ardından sona erdi.