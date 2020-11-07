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Ünye sahiline deniz yosunları vurdu

ÜNYE KAVAKLAR SAHİLİ DENİZ YOSUNLARI BALIKÇILARIN DERİNDEN BALIK AVLADIKLARI İÇİN KARAYA VURMUŞ

ORDU 07.11.2020, 17:26
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Ünye sahiline deniz yosunları vurdu

Ordu’nun Ünye ilçesi Kavaklar sahiline deniz yosunları vurdu.

Doğa katliamının sadece karada yaşanmadığını söyleyen Ünye Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Adnan Sobi, deniz salyangozu avlayan balıkçıların kullandığı çelik kafeslerin denizin dibini taraması nedeniyle deniz canlılarının yok olduğunu iddia etti. Sobi, “Yasak olmasına rağmen, kıyılara yanaşarak çelik kafeslerle zemini taramak suretiyle sözde deniz salyangozu avladığı söylenen balıkçı tekneleri deniz zemini ve canlı yaşamına ağır zararlar vermektedir. Görüntülerden de anlaşılabileceği gibi sahil boyunca deniz altında zarar görmüş ve zemininde çelik kafeslerin adeta yırtarak kopardığı su altı, bitki, balık yuvaları, midyeler ve tüm canlıların yaşam alanları denizin akıntı ve yüksek dalgası ile karaya vurmuş durumdadır. Bu katliamın önlenmesi duyarlı vatandaşlarımızın elindedir. Sahil güvenlik ekiplerine en büyük destek sahil bandında yaşayan veya bulunan vatandaşlarımızın sahile yakın gezen ve yavaş seyrederken arka kısmında çelik kafeslerle bağlı ip görürlerse 158 Sahil Güvenlik birimlerine bilgi vermeleri yaşadığımız doğayı koruma anlamında önem arz etmektedir” dedi.

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