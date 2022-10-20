Ünye, off-road yarışlarına ev sahipliği yapacak

Ordu’nun Ünye Belediyesi’nin öncülüğünde Uluslararası Karadeniz Off-Road Kupası yarışları düzenlenecek.

Ünye Belediyesi öncülüğünde, Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye Kaymakamlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Ünye Yunus Emre Off Road Spor Kulübü’nün destekleriyle bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Karadeniz Off Road Kupası yarışları düzenlenecek. Yarışlar öncesi tüm hazırlıklar tamamlanırken, Ünye Yunus Emre Off-Road Spor Kulübü Başkanı Alper Argan ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’yı ziyaret etti.

Organizasyonla ilgili açıklama yapan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “İnşallah hep birlikte bu organizasyonun üçüncüsünü Ünye’de cumartesi ve pazar günü gerçekleştirmiş olacağız. Bundan sonra her yıl düzenlemeyi planladığımız Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu çatısı altında Karadeniz off-road yarışmalarını 22-23 Ekim tarihleri arasında düzenledik. Cumartesi günü Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek olan açılış seremonisinin ardından pazar günü Ünye’deki havaalanı mevkiinde saat 11.00’de yarışlarımız başlayacak. Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre hafta sonu havanın da güzel olmasıyla keyifli bir yarış izleyeceğiz. Sportif faaliyetlerin içerisinde otomobil sporları da ciddi anlamda ilgi görüyor, geçen yıl ve önceki yıl düzenlediğimiz organizasyonlarda buna şahit olduk. İnşallah bu yıl da kazasız bir şekilde organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz. Biz gerekli güvenlik önlemleri ve tedbirlerimizi aldık. Hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızın da katılımı ile heyecan ve keyif dolu bir hafta sonuna hazırız" dedi.

Başkan Tavlı, düzenlenecek olan organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, herkesi yarışlara davet etti.