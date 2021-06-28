Ünye ilçesine 60 kişi kapasiteli huzurevi yapılacak

Ordu’nun Ünye ilçesinde, Ünye Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılacak olan 60 yataklı Huzurevi için, Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Ünye Belediye Başkanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Valilik Makamında imzalanan iş birliği protokolüne, Vali Tuncay Sonel, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık katıldı. Protokol imza töreni öncesinde Ünye ilçemize yapılacak olan 60 kişi kapasiteli Huzurevi hakkında Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı tarafından Vali Tuncay Sonel’e bilgiler verildi.

Huzurevi yapım protokolü imza programında bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirttiği gibi en ücra köşedeki kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceklerini ifade ederek, Ünye ilçesine bu kapsamda modern bir huzurevi kazandırılacağını söyledi.

Yapılacak olan huzurevinin hayırlı olmasını dileyen Vali Sonel, Huzurevinin hem Ünye’ye hem Ordu’ya hayırlar getirmesi dileğinde bulundu. Vali Sonel, “Ordu Ailesi olarak, 19 ilçemizde böylesine hayırlı işlerin Allah’a şükür devamı geliyor. Arsayı tahsis eden hayırseverlerimizi tebrik ediyorum, Allah razı olsun onlardan” dedi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise Ünye ilçesine önemli bir hizmeti kazandırmanın mutluğunu yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu: “Ünye’de yaklaşık 8 bin m2 alan üzerinde inşallah Mehmet Çağatay Güver ve Zerrin Esensoy kardeşimizin de bağışladıkları bu arazi üzerinde hemşerilerimizin ihtiyaç hasıl olduğunda rahatlıkla ömürlerini geçirebilmeleri bir mekanı kazandırmak için yola çıkıyoruz. Burada emeği geçen Aile, Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza, Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Şimdiden ilçemize inşallah hayırlı uğurlu olsun diyoruz.”

Konuşmaların ardından Vali Tuncay Sonel, Ordu Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık ve Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı tarafından 8 bin m2 alan üzerine inşa edilecek olan Huzurevi projesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Ünye’nin Gölevi Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 8 bin metrekare yüzölçümü olan arsa üzerine en az 20 adedinin tek kişilik geri kalanların da en 2 kişilik odalardan oluşmak üzere 60 kapasiteli bir adet Huzurevi yapılarak 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında korunmaya ve bakıma muhtaç yaşlıların kullanımı amacıyla Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne devredilecek.