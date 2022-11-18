Ünye Belediyesi’nden “Genç Fidanlar” projesi

Ünye Belediyesi’nin öncülüğünde, DOKA tarafından desteklenen ve 5 kurumun paydaş olduğu, istihdama katkı sağlamak adına başlatılan “Genç Fidanlar” projesine katılan kursiyerlerle eğitimler öncesi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ünye Belediyesi öncülüğünde DOKA’nın desteklediği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığı’nın paydaş olduğu “Genç Fidanlar” Projesi’nde ilk start verildi. Başvurular sonrası yapılan değerlendirmeler sonucu eğitim görmeye hak kazanan 25 kursiyer Ünye Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı.

“Gençlerimize nitelikli eğitim verilerek mesleki bilgi ve becerileri geliştirilecek”

Toplantıda kursiyerlerle ve proje paydaşlarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, projenin önemine vurgu yaparak, “Projemizin amacı, siz genç nüfusumuzun ekonomik ve sosyal hayatta aktif rol almalarını sağlamaktır. Çıktığımız bu yolda projemize başvuru yapan ve yapılan değerlendirmeler sonucu eğitim almaya hak kazanan 25 kursiyerimizin eğitimleri önümüzdeki haftadan itibaren başlayacaktır. Gençlerimize verilecek nitelikli eğitim ile mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi sağlanarak, istihdam edilebilirlikleri projemizle arttırılacaktır. Gelecekte kendi serasını kurmayı düşünen ya da bu sektörde çalışacak olan gençlerin, sera kurması için gerekli olan ’Seracılık, Hijyen Sanitasyon, Park Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği, Temel Pazarlama Yöntemi ve Geliştirme’ ile finansman kaynaklarına ulaşabilmesi için ’Proje Döngüsü ve Girişimcilik’ eğitimleri verilecektir” dedi.

“Pandemi süreci bize doğayı ve gıdanın önemini hatırlattı”

Pandemi sürecinde gıda ve doğanın öne çıktığına vurgu yapan Başkan Tavlı, “Pandemi sürecinde kirlettiğimiz doğanın ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu anladık. Bu nedenle projemizle doğa ve gıdaya yönelik bilgilendirmenin yanı sıra saha çalışmalarıyla da tecrübe kazanacaksınız. Gelişen dünya içerisinde bildiklerinizin sertifikalaştırılması da çok önemli olduğunu bilmenizi istiyorum. Bir iş görüşmesinde sertifikanızın olması o işi bildiğinizi gösteren belge” diye konuştu.

Kursiyerlere teorik ve daha sonrasında saha eğitimleri olmak üzere Seracılık, Hijyen Sanitasyon, Park Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği, Temel Pazarlama Yöntemi ve Geliştirme, Proje Döngüsü ve Girişimcilik eğitimleri verilecek.