Ünye Belediyesi’nden eğitime destek

Ordu’nun Ünye Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan Karşılıklı Yardım ve İşbirliği Protokolü kapsamında, 2022 yılı içerisinde düzenlenecek olan ‘Kadılar Şehri Bilimle Şenleniyor’, ‘TÜBİTAK 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları’ ve ‘TÜBİTAK 4004-Oney Ormanlarında Sürdürülebilir Hayatlar ve Ekolojik Okuryazarlık’ projeleri gerçekleştirilecek.

Ünye Belediyesi, eğitim projelerine destek vermeye devam ediyor. Pandemi döneminde uzaktan eğitime ulaşımda eksiklik çeken çocuklar için tablet desteği, lise öğrencileri ile motivasyon buluşmaları, yine öğrencilere kaynak kitap ve deneme sınavları desteği, okul bahçelerinin yeniden yapılması ve çevre düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi gibi bir çok alanda destekler sağlayan Ünye Belediyesi, 2022 yılında gerçekleştirilecek olan ‘Kadılar Şehri Bilimle Şenleniyor’, ‘TÜBİTAK 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları’ ve ‘TÜBİTAK 4004 - Oney Ormanlarında Sürdürülebilir Hayatlar ve Ekolojik Okuryazarlık’ projelerine de destek sağlıyor. İmzalanan protokol çerçevesinde Ünye Belediyesi, farklı konularda eğitime destek verecek.

Özellikle eğitim alanında çocukların ve gençlerin bilimsel veriler ışığında şekillenmelerinin önemine dikkat çeken Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Bizler gençlerimizin her zaman yanındayız. Geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımızın ve gençlerimizin bilimsel çalışmalarla yoğrulması ve aynı zamanda ahlaklı bir nesil olarak yetişmesinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada Ünye Belediyesi olarak her zaman ve her konuda destekçi olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” dedi.