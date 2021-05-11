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Ünye Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Ordu’nun Ünye Belediyesi, tam kapanma döneminde ilçenin çeşitli noktalarında yer alan beslenme alanlarında, sokak hayvanlarının besleme ve su ihtiyacını düzenli olarak karşılıyor.

ORDU 11.05.2021, 15:49
Ünye Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Ordu’nun Ünye Belediyesi, tam kapanma döneminde ilçenin çeşitli noktalarında yer alan beslenme alanlarında, sokak hayvanlarının besleme ve su ihtiyacını düzenli olarak karşılıyor.

Yaz ve kış aylarında hava şartlarından olumsuz etkilenen sokak hayvanlarını ihmal etmeyen Ünye Belediyesi, pandemi ve özellikle tam kapanma döneminde de sokak hayvanlarını unutmadı. Beslenme alanlarına düzenli olarak yiyecek ve su bırakan belediye ekipleri sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını giderdi. Korona virüs ile mücadele kapsamında düzenlemelerin yapılması ve tam kapanmayla birlikte vatandaşların evlerinden çıkmaması nedeniyle belediye ekipleri, sokak hayvanları için yıl boyu devam ettirdikleri beslenme çalışmalarına hız verdi. Ekipler bu dönemde ilçenin belirli noktalarındaki beslenme alanlarına düzenli olarak kuru mama ve su bırakarak, can dostların imdadına yetişti.

Ünye Belediyesi’nden yapılan açıklamada, sokak hayvanları için her duyarlı vatandaşın kapısının önüne kuru mama ve su bırakabileceği hatırlatılırken, besleme çalışmalarının da süreceği kaydedildi.
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