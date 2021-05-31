Unutkanlığı kaza yaptırdı: 3 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada, 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Cevizdere Mahallesi Devlet Sahil Yolu Liman Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 HB 581 plakalı otomobil ile Ünye istikametine seyir halinde olan Mehmet Ali Bol, aracını sağ şeritte park etti. Ardından ’U’ dönüşü yapmak isteyen Bol, bu sırada İbrahim Kokuroğlu yönetimindeki 34 FBF 58 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan her iki aracın sürücüleri ile 19 HB 581 plakalı otomobilde bulunan Asaf Bol olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza öncesi Mehmet Ali Bol’un bir eşyasını unutmasının ardından geriye dönmek için ’U’ dönüşü yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.