banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Borsa neden yükselmiyor?
Borsa neden yükselmiyor?
Kripto para fikri ilk nasıl ortaya çıktı?
Kripto para fikri ilk nasıl ortaya çıktı?
İddia büyük: İSKİ yüzde 50 zam yapmaya hazırlanıyor!
İddia büyük: İSKİ yüzde 50 zam yapmaya hazırlanıyor!
Koronavirüsün ilk görüldüğü hastanın kimliği tespit edildi!
Koronavirüsün ilk görüldüğü hastanın kimliği tespit edildi!

Unutkanlığı kaza yaptırdı: 3 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada, 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

ORDU 31.05.2021, 13:17
Unutkanlığı kaza yaptırdı: 3 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada, 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Cevizdere Mahallesi Devlet Sahil Yolu Liman Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 HB 581 plakalı otomobil ile Ünye istikametine seyir halinde olan Mehmet Ali Bol, aracını sağ şeritte park etti. Ardından ’U’ dönüşü yapmak isteyen Bol, bu sırada İbrahim Kokuroğlu yönetimindeki 34 FBF 58 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan her iki aracın sürücüleri ile 19 HB 581 plakalı otomobilde bulunan Asaf Bol olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza öncesi Mehmet Ali Bol’un bir eşyasını unutmasının ardından geriye dönmek için ’U’ dönüşü yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu