Ulubey’de turizm potansiyeli artıyor

Ordu’nun Ulubey Belediyesi tarafından ilçenin turizm bölgesi olan Sayacabaşı mevkisinde inşa edilen bungalov evler hizmet vermeye başladı.

Ordu’nun kent merkezine yakın ilçelerinden olan Ulubey’de turizm potansiyelini arttırmak için çalışmalar sürüyor. Ulubey Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar ile ilçenin önemli turistik noktalarında yapılan yatırımlar ile ilçenin doğal zenginliği ön plana çıkartılıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulubey Belediyesi’ne devredilen Sayacabaşı Mesire Alanı’nda 28 dönümlük arazi üzerine yapılan 6 bungalov ev ile bir dubleks ev ile ilçenin turizm potansiyeli artıyor.

“Havalimanına en yakın bungalov evler”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, “Ulubey Sayacabaşı Sosyal Tesisleri’nde 28 dönümlük arazinin üzerinde 6 tane bungalov evimiz, bir tane dubleks evimiz, restoranımız, fanus kamelyalarımız, ormancı masalarımız, çocuk oyun alanlarımız ve yürüyüş alanlarımız ile tam bir doğa harikası, doğa ile iç içe bir alan oluştu. Altınordu merkeze ve havalimanına en yakın bungalov evlerinin olduğu bir alan. Buradaki evlerimizin desen ve modeli aynıdır ancak renkleri farklı. Doğa ile iç içe uyumlu olmak için bu şekilde seçtik ve sadece Ulubeyli ve Ordulu hemşehrilerimiz değil, aynı zamanda Türkiye’nin dört bir yanından gelecek ve belki Avrupa’ya açılacak bir pencere. Güler yüzlü personellerimiz ile birlikte Türkiye’nin 81 ilinden gelecek turizm anlamındaki hemşehrilerimizi buraya bekliyoruz” dedi.

“İnsanların doğayı gezebilecekleri bir alan”

“Vatandaşlarımızın başka yerleri de gezmeleri adına burası birçok şeyi barındıran bir merkez haline geldi” diyen Başkan Türkcan, “Burası seyir terasımız ile birbirine entegre olacak ve aynı zamanda insanların doğayı gezebilecekleri bir alan. Yakınlarda şelalelerimiz ve Türkiye’de derece yapmış, ödül almış doğa harikası bir Küpkaya Kanyonu’muz var. Buranın en büyük özelliği ise ulaşım ile alakalı olarak hiçbir problem yok. Ordu sahilinden çıkıldığı anda 20 dakika, havalimanından 30 dakika sonra insanlar buraya ulaşabiliyor. Rakım olarak bakıldığında 900 rakımlı bir bölge. İnşallah yaklaşık 4 aydır hizmet vermeye başladık” şeklinde konuştu.

Başkan Türkcan, resmi açılışın ise yakın bir tarihte yapılacağını da sözlerine ekledi.