Ulubey’de görkemli açılış

Ordu’nun Ulubey ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi ile Ulubey Belediyesi tarafından yapılan sosyal tesislerin açılışı görkemli bir şekilde gerçekleştirildi.

Ordu’nun Ulubey ilçesinde son yıllarda yapılan çalışmalar dikkat çekiyor. İlçedeki turistik tesislerin sayısı da artıyor. İlçede başlatılan projelerin çalışmaları sürerken, bazı projelerin ise açılışı gerçekleşti. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ulubey Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, 20 dönümlük bir alanda, sosyal donatıların da bulunduğu ve Ordu’da ilk olma özelliğine sahip seyir terası ile bungalov evlerin açılışı yapıldı.

“Bir elimiz Ulubey’in üzerinde”

Sosyal tesislerin açılış programında konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ulubey ilçesinde yapılan projelere her zaman destek verdiklerini belirterek, “Zaten bir elimiz bizim Ulubey’in üzerinde. Anne memleketim olduğu için, adaleti sağlamak açısından birazcık kepçeyi kaçırıyoruz. Bu bakımdan güzel bir çalışmayı yapıyoruz. Çok güzel bir belde, İsa kardeşimiz güzel çalışmalar yapıyor. Biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz buraya neredeyse 72 milyar TL para harcadık, bugünün parasıyla 3-4 ile çarparsanız fena sayılmaz, sizlere helal olsun. Bulunduğumuz yer Büyükşehir Belediyesi’ne aitti ve İsa beyi kırmadık, bu güzel tesisi sizlere verdik. Çok güzel çalışmalar yapılmış ve gerçekten harikulade bir yer. Bu çalışmalara zaten devam edeceğiz” dedi.

Karaağaç Mahallesi’ne lisanslı depoculuk merkezi kuracaklarını belirten Başkan Güler, “Orada güzel bir organize sanayi bölgesi var. Orda biz de kolaylık olsun diye 100 dönümlük yer aldık. Oraya da güzel tesisler yapıyoruz. Maden bakımından da burası zengin, zaten büyük ölçüde yol ve su gibi işleri tamamlandı. Akpınar’daki ilkokul binasına biyo-inovasyon merkezi kurduk ve orada çok güzel doku kültürü ile dünyadaki her bitkinin, her ağacın numunesinden bir tane aldığınız zaman, onlardan on binlerce üretip fidan ve fideleri dağıtıyoruz. Terk edilmiş okulu alıp, güzel bir merkez haline getirdik. Gelecekteki en önemli konu gıda konusu, enerji konusunu zaten bakan iken epeyce hallettik. Yolu açtık ve 6 saatte Mersin’e gidiliyor, bu Ulubey’in de çok önemli bir avantajı. Saymakla bitmeyecek kadar çalışmalar yaptık, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da burayı çok seviyor” şeklinde konuştu.

“İlçemize çok ciddi yatırımlar yaptık”

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, toplu açılış programına çok sayıda vatandaşın katılım sağladığını söyledi. Yapımı tamamlanan sosyal tesislerin içerisinde 6 tane bungalov ev, restoran, fanus kamelyalar, çocuk oyun parkları ve sosyal yaşam alanlarının olduğunu söyleyen Türkcan, “Turizm anlamında Ulubey’de çok gerek özel sektör, gerekse belediye olarak ciddi projeler yaptık. Küpkaya Kanyonu’muzu yaklaşık 1 yıl önce özel sektör kardeşimiz hizmete açtı. Ordu’nun teleferiği varsa, bizim de ziplinemiz var. Küpkaya Kanyonu’nda turizm anlamında çok ciddi yatırım yaptık. Bakıldığında biz çok sayıda devlet yatırımları da kazandırdık. Ulubey Devlet Hastanesi yaklaşık bir buçuk yıldır vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Göreve geldiğimizde İmam Hatip Lisemiz kapanmak üzereydi, Allah’a hamdolsun, okulumuzun kapanmaması için Genel Başkan Vekilimiz Numan Kurtulmuş’u ziyaret ettiğimizde okulumuzu Spor Okulu Proje İmam Hatip yaptık, biz Ulubey’e gelene kadar tabelası takılmıştı. Geçen yıl 40 öğrencimiz mezun oldu” diye konuştu.

“Ulubey’in en ücra köşesine kadar hizmet götüreceğiz”

İlçede, spor salonundan aile sağlık merkezine, lojmanlardan çocuk destekleme merkezine kadar birçok projenin hayata geçirildiğini ve çok sayıda projenin de devam ettiğini kaydeden Başkan Türkcan, ciddi bir şekilde yol çalışmalarının başladığını ifade ederek, “Bugün içerisinde bulunduğumuz tesisleri açıyoruz. Ulubey’in girişine 26 dükkânlı küçük sanayi sitesinin en kısa zamanda atıyoruz ve seçime kadar hizmete kazandıracağız. Kültür sarayı ve gençlik merkezinin temelini bir ay önce attık, inşallah 2023 seçimlerine kadar bu merkezimi hizmete açacağız. Onun dışında hem dünyaya hem de Türkiye’ye hizmet veren bir Ordu savunma silah sanayimiz var. Göreve geldiğimizde ‘gençlerimizi bu alanda tutmamız gerekiyor, bunlar gurbete çıkmamalı’ diyorduk. Allah’a hamdolsun hem tekstil fabrikası, hem de silah fabrikası kazandırdık, 220 kişi silah fabrikasında, 300’e yakın da tekstil fabrikasında çalışan kardeşlerimiz var. Silah fabrikamız giderek büyüyor, oradaki hedef 700, tekstil fabrikasında ise hedefimiz 400 kişilere ulaşmak. Belediye binamız da inşallah 2023 seçimlerine kadar hizmete açılacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız tarafından yapılan çocuk destekleme merkezi de inşallah en kısa sürede hizmete açılacak. Seyir terası olmazsa olmazımızdı, onu da bugün itibariyle hizmete açıyoruz. İnşallah Ordu’dan ve Türkiye’nin 4 bir yanından gelen vatandaşlarımız hayırlı olsun. Ulubey’in en ücra köşelerine kadar hizmet götürmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Ulubey’de turizm gelişiyor

Ulubey’de turizm potansiyelini arttırmak için devam eden çalışmalar çerçevesinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulubey Belediyesi’ne devredilen 28 dönümlük Sayacabaşı Mesire Alanı’nda 6 bungalov ev ile bir dubleks ev, fanus kamelyalar, çocuk oyun alanları ve restoran bulunuyor. 20 sönüm alan üzerine ve adını ilçenin kurucusundan alan, 30 metre yükseklik, 35 metre uzunluk ve 8 metre genişliğe sahip Uluğbey Seyir Terası’nda mesire alanı, sosyal alanlar, çocuk oyun alanları ve kapalı kamelyalar bulunuyor.

Toplu açılış programına AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ordu Valisi Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, partililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.