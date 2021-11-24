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Ülkesinde teşhis konulamayan Gürcü Valentine Ordu’da şifa buldu

Gürcistan’ın Tiflis kentinde yaşayan 59 yaşındaki Valentina Karantina yüksek ateş, nefes darlığı, idrar kaçırma, üşüme gibi şikâyetleri nedeniyle ülkesinde bir süre ilaç tedavisi gördü. Buna rağmen durumu kötüleşen hasta tekerlekli sandalyeye bağımlı oldu. Ülkesinde durumunun psikolojik olduğu söylenen hasta, son çare olarak geldiği Türkiye’de doğru teşhis ve tedaviyle sağlığına kavuştu.

ORDU 24.11.2021, 11:48
Ülkesinde teşhis konulamayan Gürcü Valentine Ordu’da şifa buldu

Gürcistan’ın Tiflis kentinde yaşayan 59 yaşındaki Valentina Karantina yüksek ateş, nefes darlığı, idrar kaçırma, üşüme gibi şikâyetleri nedeniyle ülkesinde bir süre ilaç tedavisi gördü. Buna rağmen durumu kötüleşen hasta tekerlekli sandalyeye bağımlı oldu. Ülkesinde durumunun psikolojik olduğu söylenen hasta, son çare olarak geldiği Türkiye’de doğru teşhis ve tedaviyle sağlığına kavuştu.

Gürcistan’ın Tiflis kentinde yaşayan Valentina Karantina, uzun süre yatağa bağımlı yaşadı. Yürüyemediği, kendi ihtiyaçlarını göremediği halde kendi ülkesinde teşhis konulamayan hastalığının nedenini ise Türkiye’de öğrendi. 59 yaşındaki Valentina’yı yatağa düşüren ve psikolojisini bozan hastalığının nedeni vücudundaki tuz ve diğer bazı minerallerin eksikliği çıktı.

“Hastalığın psikolojik dediler”

Gürcistan’ın Tiflis kentinde yaşayan 59 yaşındaki Valentina Karantina, uzun süre önce yatağa mahkûm hale geldi. 4 ay önce başlayan üşüme titreme ve şikâyeti üzerine Ağustos sıcağında bile 5 kat giyindi. Yüksek ateş, nefes darlığı, idrar kaçırma, üşüme, titreme şikâyetleri üzerine ilaç tedavisi alan ancak her geçen gün şikâyetleri artan, ayağa kalkamayacak duruma gelen ve özel ihtiyaçlarını göremeyen hasta sonunda tekerlekli sandalye ile yaşamaya başladı. Hastaya uygulanan uzun tedavilere rağmen durumunda iyileşme olmayınca, doktorlar hastalığının metabolik değil, psikolojik olduğunu söyledi.

Vücudundaki mineraller düşük çıktı

Gürcü Karantina, ülkesinde aldığı tedavi ile sağlığına kavuşamayacağına karar verince son çare olarak Medical Park Ordu Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede gerçekleştirilen ileri tetkikler sonrasında hızla tedaviye alınan hasta, yakın takip ve tedavi sonucunda kısa sürede sağlığına kavuştu. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Fatih Bostancı’nın yaptığı ayrıntılı tahliller sonucunda Gürcü hastanın aslında psikolojik bir rahatsızlığı olmadığı, sorunlarının aslında vücut minerallerinin düşük olmasından kaynaklandığı ortaya çıktı. 1 hafta boyunca hastanede ilaç tedavisi gören Karantina hızla ayağa kalktı, sonra da sağlığına kavuşarak ülkesine geri döndü.

“Ağustos sıcağında beş kat kazak giydim”

Uygulanan tedavi sonrasında normal yaşantısına geri dönmenin mutluluğunu yaşayan Valentina Karantina, duygularını şöyle anlattı:

"Aylar önce çözemediğim sağlık sorunlarım vardı. Düşmeyen ateşim, üşüme ve titreme şikâyetlerim üzerine Ağustos sıcağında bile 5 kat kıyafetler giydiğim halde ısınamıyordum. Ülkemde bu şikâyetlerim üzerine gitmediğim doktor, çalmadığım kapı kalmadı. Konuşmam bile bozuldu, cümle kuramamaya başladım. Gün geçtikçe kötüleştim ve yatağa mahkûm hale geldim. Hastalığımın psikolojik olduğu söylenmeye başlayınca artık çözümü yurtdışında aramaya başladım. Çevremde birçok tanıdığımın gittiği ve memnun kaldığı Medical Park Ordu Hastanesi’ne gitmeye karar verdim. Hastaneye gelir gelmez yapılan tetkiklerimi değerlendiren doktorum Fatih Bostancı hızlıca hastalığımın teşhisini koyarak tedavime başladı. Şu anda çok iyiyim. Artık eski halime döndüm diyebilirim. İşlerimi kendim görebiliyorum. Kimseye yük olmadan hayatıma devam edebilecek halde ülkeme dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Hastanede geçirdiğim 1 haftalık sürede başta tedavimi en iyi şekilde yapan doktorum olmak üzere, hiçbir zaman ilgi ve alakasını eksik etmeyen hemşirelere, hasta bakıcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben de ülkeme dönünce etrafımdaki diğer arkadaşlarımın yaptığı gibi herkese ülkenizi ve hastanenizi tavsiye edeceğim."

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