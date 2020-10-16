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Türkiye Masterlar Bisiklet Şampiyonası Ordu’da yapılacak

TÜRKİYE MASTERLAR BİSİKLET YOL ŞAMPİYONASI, ORDU’DA GERÇEKLEŞECEK.

ORDU 16.10.2020, 13:15
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Türkiye Masterlar Bisiklet Şampiyonası Ordu’da yapılacak

Türkiye Masterlar Bisiklet Yol Şampiyonası, Ordu’da gerçekleşecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan bisiklet şampiyonası, 17-18 Ekim tarihlerinde Ordu’nun Perşembe ilçesinde yapılacak. Türkiye Bisiklet Federasyonu 2020 yılı faaliyet programında yer alan bisiklet şampiyonası, ilçeye bağlı Mersin Mahallesi’nden saat 09.30’da start alacak.

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