Türk Kızılay, ilkokul öğrencilerine prefabrik kantin desteğinde bulundu

Ordu’nun Kumru ilçesi Türk Kızılay Şubesi tarafından Şehit Yüksel Batır İlkokulu’na prefabrik kantin hibe edildi.

Türk Kızılay Kumru Şubesi, Şehit Yüksel Batır İlkokulu’nda bulunan mevcut kantinin yetersiz kalması nedeniyle harekete geçti. Okul kantininin fiziki şartlarının yetersiz oluşu nedeniyle ve çocukları daha rahat bir ortamda alışveriş yapmaları için hibe edilen prefabrik kantin, okul bahçesinde alana yerleştirildi.

Türk Kızılay Kumru Şube Başkanı Suat Evin, mevcut kantinin yetersiz kalması nedeniyle harekete geçtiklerini ve prefabrik kantin hibe ettiklerini belirterek, kantinin hizmete başladıktan sonra öğrencilerin artık daha kolay bir şekilde ihtiyaçlarını giderebileceklerini söyledi.

Okul yönetimi ise, desteklerinden dolayı Türk Kızılay’a teşekkür etti.