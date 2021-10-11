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Trafikte yayalara öncelik tanındı

Ordu’nun Ünye ilçesinde “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” projesi kapsamında yaya uygulama etkinliği gerçekleştirildi.

ORDU 11.10.2021, 17:04
Trafikte yayalara öncelik tanındı

Ordu’nun Ünye ilçesinde “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” projesi kapsamında yaya uygulama etkinliği gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun önderliğinde hazırlanan “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” projesi kapsamında Kaledere Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde 81 ilde eş zamanlı olarak etkinlik düzenlendi. Ünye Kaymakamı Ayhan Işık’ın da katıldığı etkinlikte öğrenciler yaya geçidinden geçerek “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” farkındalığı oluşturdu.

Projenin yaya geçidinin önemini anlattığını ifade eden Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, “Farkındalık oluşturmaya yönelik bir uygulama yapıyoruz. Sürücülerimizin trafik ışığı ve trafik polisi olmayan noktalarda sürücülerin yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlamaları, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyenlere yol vermeleri veya bekleyenlere öncelik vermeleri gerekiyor” dedi.

Trafikte düzenlenen etkinlikle beraber Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Avni Aktürk, trafikte seyir halinde olan araçları durdurarak bez çanta ve broşür dağıtıp bilgilendirmelerde bulundu.

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