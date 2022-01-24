Trafik polisleri sokak hayvanlarını besledi

Ordu’nun Ünye ilçesinde görevli iki polis memuru, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını mama ile besledi.

Ünye Trafik Tescil Büro Amirliğinde görevli polis memurları Ömer Çetin ve Olcay Otçu, trafik aracıyla Ünye’de sokak hayvanlarını beslemek için yola koyuldu. Ünye Trafik Tescil Büro Amirliğinde görevli polis memuru Ömer Çetin, “Onların da bir can olduğunu unutmamak adına bu beslemeyi belli zamanlarda yapıyoruz. Devletimizin kolluk kuvvetleri olduğumuz kadar sosyal sorumluluğumuzun da daima bilincindeyiz. Amacımız bu can dostlara sahip çıkmak" dedi.

Diğer polis memuru Olcay Otçu ise, ”Ünye’de kış aylarının gelmesiyle birlikte sokak hayvanlarımız yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bizler de ekip arkadaşımızla beraber onları unutmayarak besleme yapıyoruz” diye konuştu.

İlçenin belli başlı bölgelerinde kışın zor şartları altında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını aldıkları bir koli mama ile besleyen polis memurlarının bu hareketi çevredekilerin takdirini kazandı.