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TMO Ünye’de 1 günde 100 ton fındık aldı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bugün (01 Eylül Çarşamba) başladığı fındık alımında Ordu’nun Ünye ilçesinde ilk gün 100 ton fındık alımı gerçekleştirdi.

ORDU 01.09.2021, 16:37
TMO Ünye’de 1 günde 100 ton fındık aldı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bugün (01 Eylül Çarşamba) başladığı fındık alımında Ordu’nun Ünye ilçesinde ilk gün 100 ton fındık alımı gerçekleştirdi.

Randevularını daha önceden alan üreticiler, sabah saatlerinde TMO’nun Yüceler Mahallesi’nde bulunan deposuna gelerek, ilk olarak kabul ve kayıt işlemleri sonrasında ise randıman ve nem ölçüm işlemlerini yaptırdı. İşlemlerin ardından yeni mahsul fındıklar depolara boşaltılmaya başlandı.

Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, TMO Ünye Şubesine yaptığı ziyarette, alımların geç saatlere kadar devam edeceğinin belirterek, "Üreticilerimiz gerek TMO’ya gerekse tüccara ürün götürmeden önce iyice kurutmalı, içinin temizliğini yapmalı ve öyle getirmeli. TMO, kendilerine getirilmesi gereken fındıkla ilgili standartlarını sık sık açıklıyor. Buna üreticilerimiz riayet etmeli, depodan geri dönmemeli" dedi.

Ünye’nin Ataköy Mahallesi’nden fındık üreticisi İbrahim Yıldırım ise bu yıl ki mahsullerinin güzel olduğunu belirterek, “Bin 700 kilo fındığımı getirdim. Fındığım yaklaşık 51,5 randıman geldi. Ürünlerimizin durumu çok iyi. Benim fındığımı 27 liradan alacaklarını söylediler. TMO ve serbest piyasa arasında fark var" diye konuştu.

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