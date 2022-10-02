Tezgahlarda palamut bolluğu

Ordu’nun Altınordu ilçesinde balıkçı tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor.

Geçen senelere göre Karadeniz’de daha çok avlanan balık bu sene palamut oldu. Balıkçı tezgahlarında diğer balık türlerinin aksine en çok palamut balığı bulunuyor.

Altınordu ilçesinde yaklaşık 44 yıldır balıkçılık yapan Coşkun Akgün, bu sene palamut balığının daha verimli olduğunu söyleyerek, “Karadeniz’de şu anda en fazla palamut yakalanıyor. İki senedir palamut yoktu geçen sene hiç yoktu bu sene palamut oldu. Palamut olmasaydı bu sene kimse balık yiyemezdi. Mezgit desen az çıkıyor, istavrit desen az çıkıyor diğer balık türleri de az çıkıyor ama bu sene palamutta bolluk var. Palamut da ucuz tanesi 1 kilo geliyor fiyatı da 40 lira. Bir ara 50-55 liraya çıktı sonra 40 liraya düştü hiçbir şey değil bu fiyatlar ucuz” şeklinde konuştu.

“Palamudun ya ızgarası ya da buğulaması yapılmalı”

Palamudun en iyi ızgara ve buğulama şeklinde yemeğinin yapıldığının altını çizen Akgün, palamudun kızartmasının ağır olduğunu belirterek, “Palamudun her şeyi olur yemeği olur ben bunu söylemek istiyorum ben yaklaşık 44 senedir balıkçıyım palamut balığının ızgarasını ve buğulamasını tercih edeceksin. Kızartması biraz ağır olduğu için en güzeli buğulama veya ızgara. Bizim Karadeniz’de vatandaşın yüzde 70’i tava yapıyor. Tava yapılacak balıklar var mesela hamsi tava olur istavrit tava olur palamut da tava olur da buğulama yapılsa daha iyi olur hafif balık olduğu için. Vatandaşlar bol bol palamut balığı yesin etli balık çocukların gelişmesinde ve beyin gelişimine yararlı bir balık” diye konuştu.