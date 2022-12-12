Tavlı: “Ünye Limanı’ndaki çalışmalar, bölgemiz turizmine ciddi katkı sağlayacak"

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, son yapılan çalışmalar ile Ünye Limanı’nın ekonomi ve turizme ciddi katkı sağlayacağını söyledi.

Her hafta çeşitli okul ziyaretleri düzenleyen ilçe protokolü, haftanın ilk ziyaretini Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm Otelcilik Proje Okulu’na yaptı. Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, okulun öğretmen, idareci ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, “Okulumuzda öğretmen, öğrenci ve okul idaresiyle buluşuyoruz. Buradaki sorunlar, talepler ve öneriler hakkında istişarede bulunuyoruz. Burada hakikaten örnek bir okul" dedi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ziyarette yaptığı konuşmada öğretmenlerin görev ve sorumluluklarının fazla olduğuna dikkat çekerek, “Her zaman ifade ettiğim gibi yerel yönetim olarak bizlerin yaptığı işlerin yenisi yapılarak telafisi var. Ancak siz insan yetiştiren öğretmenlerimizin görev ve sorumlulukları daha fazla. Bu nedenle sizlere gayretleriniz ve fedakarlıklarınız için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Ünye Limanı, mevcut halinden çok daha işlevsel bir hale dönüştürüldü"

Ünye Limanı’nın son yapılan çalışmalarla ekonomi ve turizm alanına büyük katkı sunacağını söyleyen Başkan Tavlı, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in gayretleriyle Ünye Limanı mevcut halinden çok daha işlevsel hale bu süreçte dönüştürüldü. Daha önce dışarıdan gelen özel sektörün yüzde 30 istifade edebildiği bir liman bugün gelinen noktada aynı anda 3 tane geminin aynı anda yükleme ve boşaltma yapabildiği, aynı zamanda yüklerin tahmil-tahliyesi için depolama alanı olarak, antrepo sahasına da kavuşan bir liman olarak hizmet vermekte. Ünye Limanı’nın bu büyük dönüşümünün yanı sıra şuanda bulunduğumuz Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm Otelcilik Proje Okulu’nu da yakından ilgilendiren kısmı Ünye’ye ilk defa kruvaziyer gemisinin gelecek olması. Önümüzdeki günlerde Ünye Limanı’na gelecek olan kruvaziyer gemisiyle misafirler, ilçemizi ve ilimizi ziyaret edecek” ifadelerine yer verdi.

Kaymakam Işık ve Başkan Tavlı ziyarette ayrıca, okulda kurulan gastronomi atölyesinin açılışını da gerçekleştirerek, yapılacak hizmetler hakkında bilgi aldılar.