Tavlı: "Elbirliği ile depremin yaralarını saracağız"

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Adıyaman’da depremden etkilenen vatandaşlar ile bir araya gelerek, buradaki çalışmalara destek verdi. Tavlı, titiz çalışmalar ile depremin yaralarının sarılacağını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde ağır yıkımlara, can kayıpları ve yaralanmalara sebep olan iki büyük depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Adıyaman’da depremzedeler ile bir araya gelerek, çalışmalara destek veriyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçede depremden etkilenen vatandaşlar için yürüttükleri çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Ünye’de yürüttüğümüz çalışmaların ardından deprem bölgesine giderek yardımlarımızın ihtiyaç sahiplerine ulaşması yönünde titiz bir çalışma yürüttük. Afet koordinasyon merkezi olarak Tokat Valimiz Numan Hatipoğlu ile birlikte Adıyaman Gölbaşı’nda kuracağımız konteyner konut alanı, sahra hastanesi ve malzeme tedariği için yer tespiti ve saha çalışmaları gerçekleştirdik. Yaşanan acılar gerçekten çok büyük. İnanıyorum ki el birliği ile tüm bunların üstesinden geleceğiz” dedi.