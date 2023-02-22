Tavlı: “Aşevimiz vatandaşlarımıza hizmet verecek”

Ordu’nun Ünye ilçesinde yöresel ürünlere marka değer kazandırmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ‘Yöresel Ürünler Üretim Atölyesi ve Aşevi Projesi’nde sona yaklaşılıyor.

Cevizdere Mahallesi’nde yapım çalışmaları süren atölye ile Ünye’de üretilen yöresel ürünlerin gıda kodeksine uygun üretilmesi ve marka değeri kazandırılarak piyasada yer bulması sağlanacak. Aynı proje içerisinde yer alan aşevinde ise ihtiyaç sahibi vatandaşların ve ilçede misafir edilen depremzedelerin yemek ihtiyacı karşılanacak.

“Entegre tesis Ramazan ayına yetiştirilecek”

Yapılan incelemelerin sonrası konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Ünye Belediyesi olarak elzem gördüğümüz aşevi ve yöresel Ürünler Üretim Atölyesi’ni entegre bir şekilde ilçemize kazandırmak üzere yol çıkmıştık. Bugün hem deprem hem de Ramazan ayının yaklaşması sebebiyle tesisimizde incelemelerde bulunarak çalışmalarda gelinen son durumu arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik. Özellikle iftar soflarımızda hijyenik şartlarda ve bir düzen içerisinde burada bu yemeklerin hazırlanması için önemli bir hizmeti devreye almış olacağız. Tabii burası sadece Ramazan ayında hizmet veren bir yer olmayacak. Aynı zamanda yöresel ürünlerimizin üretildiği bir tesis olacak. Yine yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın yılın 365 günü yanında olarak onların yemek ihtiyacının karşılanması için bu projemizi hayata geçirmiş olacağız” dedi.