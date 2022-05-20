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Taşları sanatla buluşturan üniversiteli gençler 12 eser ortaya çıkardı

Ordu’nun Ünye ilçesinde Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından Ünye taşı sanatla buluşturularak 12 heykel ortaya çıkarıldı.

ORDU 20.05.2022, 21:51
Taşları sanatla buluşturan üniversiteli gençler 12 eser ortaya çıkardı

Ordu’nun Ünye ilçesinde Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından Ünye taşı sanatla buluşturularak 12 heykel ortaya çıkarıldı.

İlçenin meşhur taşlarından birisi olan Ünye taşına şekil vererek sanatla buluşturan Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanı Mine Değirmenci Aydın, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nihat Sezer Sabahat ve 5 öğrencileri tarafından yapılan çalışmalar Ünye Kültür ve Sanat Konağında sergilendi. Açılan sergide birbirinden farklı 12 heykel ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

“Ünye taşı sanatla buluştu”

Meşhur Ünye taşının yontularak sanata dönüştürüldüğünü söyleyen Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanı Mine Değirmenci Aydın, “Ünye Kültür ve Sanat Konağı’nda beş öğrencimizin eserlerinden oluşan bir sergi düzenledik. Burada Ünye taşı yontularak düzenlenen bir sergi oldu. Öğrencilerimiz kendi konseptlerini gerçekleştirdikleri çalışmaları sergileme olanağı buldular. Ünye taşının kullanılması ve bunun Ünye Kültür Sanat Konağı’nda sergilenmesi bizler için de çok memnun edici oldu. Sergimiz 20-30 Mayıs tarihleri arasında sanatseverlere açık kalacak. Ünye taşı diğer taşlara göre daha yumuşak bir malzemeye sahip yontulabilen yumuşak bir taştır. Biz burada atölye imkanlarımız dahilinde hiç makine kullandırmadık. Çünkü çocuklar burada hem çekiç sallamayı, hem de diğer aparatları ne şekilde kullanabileceklerini öğrendiler” dedi.

“Ünye taşı sadece inşaatlarda değil, sanatsal anlamda da değerlendirilsin”

Ünye taşının inşaatlarda ve endüstriyel alanlar dışında işlenerek sanatsal anlamda değerlendirilebileceğini söyleyen Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nihat Sezer Sabahat, “Bugün burada öğrencilerimizin 12 eseriyle bir sergi açılışını gerçekleştirdik. Bu serginin temel çerçevesine biz Ünye taşını oturtmayı hedefledik. Çünkü Ünye taşı yörenin ve bu güne kadar geleneksel anlamda mimaride kullanılan bir taşı olarak biliniyordu. Bu anlamda mimari üzerinden şekillenmiş bir taştır. Ancak biz uzun zamandır çalıştığımız taşların sadece mimari ve inşaat malzemesi olmadığını ve aynı zamanda estetik ve sanat nesnesi olarak insanlarla buluşabileceğini ortaya koyduk. Dolayısıyla yöresel, ekonomik ve kültürel anlamda bu taşın değerini ortaya koyarak yeniden bir değer biçmeyi hedefledik” diye konuştu.

“Hayal gücümüzü kullanıyoruz”

Güzel Sanatlar Fakültesi 4. Sınıf Heykel Bölümü Öğrencisi Ebru İbiş ise, Ünye taşının kolay bir şekil aldığını, hayal güçlerini kullanarak güzel eserler ortaya çıkardıklarını kaydetti.

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