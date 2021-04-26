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Tarlalarda çapalama işlemi başladı

Ordu’nun Kumru ilçesinde üreticilerin çapa mesaisi başladı.

ORDU 26.04.2021, 12:25
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Tarlalarda çapalama işlemi başladı

Ordu’nun Kumru ilçesinde üreticilerin çapa mesaisi başladı.

Ordu’nun verimli topraklarında üretilen, lahana, patates, domates, biber, mısır ve patlıcan gibi ürünlerin tohumları toprakla buluşuyor. Geçmişte, imece usulü ile birbirine yardım ile yapılan çapalama işinde de artık tarım aletleri kullanılıyor. Bölgede, patpat olarak bilinen tarım aracı ile tarlalar çapalanırken, üreticiler de tohumlarını toprakla buluşturuyor.

Tarım araçlarının sahipleri ise çapalama işlemini saatlik olarak yaptıklarını belirtiyor. Kumru ilçesinde çapalama işi yapan Aydın Sürgü, bir saatlik çalışma ücretinin 150 TL olduğunu ve kimi zaman günlük 10 saat çalıştıklarını ifade ediyor.
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