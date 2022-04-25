Tarlalarda çapalama işlemi başladı

Ordu’nun Kumru ilçesinde üreticilerin tarlalarındaki çapalama mesaisi başladı.

Ordu’nun verimli topraklarında üretilen, lahana, patates, domates, biber, mısır ve patlıcan gibi ürünlerin tohumları toprakla buluşturuluyor. Geçmiş dönemde imece usulü ile vatandaşlarında birbirine yardım ederek yaptıkları çapalama işinde günümüzde ise bölgede patpat olarak bilinen tarım aracı kullanılıyor. Çapalama işleminin ardından ise topraklar tohumlarla buluşturuluyor.

Kumru ilçesinde çapalama işi yapan Ahmet Aydın Sürgü, bir saatlik çalışma ücretinin 250 TL olduğunu ve kimi zaman günlük 10 saat çalıştıklarını ifade ederek, şuanda en yoğun günlerini yaşadıklarını belirtti.