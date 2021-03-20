Tarihi mahalleye estetik

Altınordu Belediyesi tarafından Zaferi Milli Mahallesi’nde yapılan yenileme çalışmalarında sona gelindi. Altyapı mesaisi sonrası begonit taş ile döşenen Uğurveren Sokak, estetik bir görünüme kavuştu. Yeni yüzüyle misafirlerini ağırlayan sokak vatandaşların da büyük beğenisini topladı.

Altınordu’nun en yoğun yaşam alanlarından biri ve tarihi mahallesi olan Zaferi Milli Mahallesi Altınordu Belediyesi’nin çalışmalarıyla baştan aşağı yenileniyor. Yıllardır tek bir kazma dahi vurulmayan mahallede yapılan alt yapı çalışmalarıyla 280 metre yağmur suyu hattı yenilendi, 30 metre boyunda tülani boy ızgarası yapıldı. Zaferi Milli Mahallesi Uğurveren sokağa alt yapı sonrası bin 280 metrekare begonit taşı döşenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Sokak yenilenen altyapısı ve begonit taşla döşenen yeni yüzü ile beğenildi.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Zaferi Milli Mahallesi’nin şehrin tarihi mahallelerinden birisi olduğuna dikkat çekti. Yıllardır altyapı sorunları yaşanan mahallede gerçekleştirilen çalışmalarda hem tarihi dokuyu koruduklarını hem de mahalle sakinlerini sağlıklı altyapı ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşturduklarını belirten Başkan Tören, “Uğurveren sokakta örnek bir çalışma gerçekleştirdik. Altyapı çalışmalarımızın ardından begonit taş ile sokağımızı döşeyerek estetik bir görünüme kavuşturduk. Yaptığımız çalışmalarla kimlikli modern ve marka şehir için gayret gösteriyoruz. Halkımızın mutluluğu için gereken ne varsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.