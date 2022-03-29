Tarihi konak restore edilecek

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 2013 yılında kamulaştırılan Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi Hamam Sokak’ta bulunan Köymen ailesine ait konağı restore edecek.

19. yüzyılın sonlarında yapılan, bakımsızlıktan yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan ve bölgesel mimari özelliğine sahip tarihi bina restore edilerek kültür varlıkları envanterine kazandırılacak. Yarım kat bodrum üzerine üç kat olarak inşa edilen Selimiye Konak; kırma çatılı, dıştan dört pahlı alaturka kiremit kaplı ve saçakları tüm cephelerde oldukça dışa taşkın olan, kirişlemesi alttan kaplamalı bir yapıdan oluşuyor. Girişe avludan uzanan on üç basamaklı bir merdivenle ulaşılan konağın tüm pencereleri giyotin tipten meydana geliyor.

19. yüzyılın sonlarında inşa edildi

Yaklaşık 512 metrekare arsada 172 metrekare kapalı alan üzerine oturan ve 19. yüzyılın sonlarında inşa edilen konak; niteliksiz eklerin kaldırılması, temizleme, onarım ve sağlamlaştırma, bütünleme, yenileme işlemleri ardından aslına uygun hale getirilecek. Büyükşehir Belediyesi bakımsızlıktan yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olan konakta koruma kurulu onayından sonra çalışmalara başlayacak.