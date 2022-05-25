Tabiat harikası Gaga Gölü için önemli adım

Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğal turizm mekanlarından birisi olan Gaga Gölü, yapılacak çalışmaların ardından ziyaret edenlerin keyifli vakit geçirebileceği turizm merkezi haline gelecek.

Yürütülen proje kapsamında Fatsa’nın önemli önemli turizm destinasyonlarından birisi olacak Gaga Gölü’nün sosyal donatı alanları ile güzellikleri ortaya çıkarılarak, vatandaşların güzel zaman geçirebileceği alana dönüştürülecek. Birinci ve üçüncü derece doğal sit alanı olarak koruma altında bulunan Gaga Gölü yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla önemli turizm merkezlerinden birisi olacak.

Göl kıyısı çevresinde doğal sit alanı mevzuatına uygun olarak doğaya ve çevreye zarar vermeden ahşap kamelyalar, yürüyüş yolu, dinlenme alanları, büfe, otopark, su yüzeyinde sazlıkların altında yaşamlarını sürdüren balık yuvalarına zarar vermeden ahşap kaplama yüzen iskele olacak.

Fatsa Belediye Başkan Vekili Muharrem Okyay Sarıhan, bölge turizmini canlandıracak Gaga Gölü projesinin yapımı için gerekli izinlerin alınmasında girişimlerde bulunan Ordu Valisi Tuncay Sonel’e, projenin hızlı bir şekilde tamamlanması için önemli görüşmeler gerçekleştirerek projeyi bizzat takip eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür etti.

Öte yandan tabiat varlıkları komisyonundan oluşan ekip, Gaga Gölü’nde yapılacak projesi için alanda incelemelerde bulundu.