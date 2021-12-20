Su sayaçları için ’don’ uyarısı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü, özellikle yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan kar yağışıyla birlikte sıcaklığın eksi derecelerde seyrettiği bu günlerde su sayaçlarının donma riskine karşı vatandaşları uyardı.

Alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirmede bulunan OSKİ, donan su sayaçları için vatandaşların 7/24 hizmet veren çağrı merkezi ALO 185 hattını aramasını istedi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, soğuk havanın özellikle yüksek kesimlerde su sayaçlarına zarar verdiği, bu durumda soğuğa karşı herhangi bir yalıtımı olmayan su sayaçlarının belirli bir süre kullanılmadığında donduğuna dikkat çekildi.

Donan sayaçlara ateş ve sıcak su ile müdahale etmeyin

Açıkta bulunan su sayaçlarının koruyucu materyaller ile kaplanması gerektiği belirtilen açıklamada, donan su sayaçları ile borulara kesinlikle ateş veya sıcak suyla müdahale edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamak için su sayaçları ile tesisat borularının soğuktan mutlaka korunması gerektiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Su tesisatları, iklim değişikliklerine karşı korunması en çok önem arz eden donanımlardır. Bunların en büyük düşmanı soğuk havalarda yaşanan don olayıdır. Bu nedenle havaların soğuduğu bu günlerde açıkta olan su sayaçları ve iç tesisatta yer alan ana kolon boruları soğuğa karşı yalıtımlı olmadığından suyun kullanılmadığı zamanlarda donmaktadır. Kışın su sayacı ve borularının ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanarak korunması gerekir. Sayacın etrafı yalıtım, talaş veya benzeri materyaller ile koruma altına alınarak muhtemel bir problemin önüne geçilmelidir. Donma halinde ise sayaca, sıcak su dökülmesi veya ateş tutularak açılmaya çalışılması su elemanlarının patlamasına ve maddi hasarın daha da artmasına sebebiyet vermektedir. Muhtemel sayaç donmaları ile karşı karşıya kalınması durumunda abonelerimizin, sayaca herhangi bir müdahalede bulunmadan, abone numaraları ile birlikte 185 Çağrı Merkezi’ni arayarak OSKİ Genel Müdürlüğü’nden yardım istemeleri gerekmektedir.”