Spor İl Müdürü, minik judocular ile mindere çıktı

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Ünye ilçesinde düzenlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları’na katılan 20 minik sporcu ile mindere çıkarak judo yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları çerçevesinde bu yıl kurslara kayıt yapan öğrenciler ile antrenman yapan İl Müdürü Genç, ilk olarak sporcular ile antrenör komutu ile teknik çalıştı. Ardından 20 minik sporcu ile aynı anda judo yapan Genç, antrenman sonrasında sporcular ile sohbet etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın spora ve sporculara verdiği desteği ve imkanları aktaran Genç, sporculara şampiyonluğun hangi yollardan geçtiğini, çok çalışmanın yanı sıra kaybetme ve kazanma duygusunu öğrencilere aktardı.

Minik judoculara açıklamalarda bulunan İl Müdürü Genç, “Her çalışan şampiyon olmuyor ancak şampiyonlar çok çalışanların arasından çıkıyor. Sizlerde şampiyon olabilirsiniz. Ay yıldızlı al bayrağımızı en iyi şekilde temsil edebilir ve uluslararası müsabakalarda bayrağımızı en üste taşıyıp İstiklal Marşı’mızı okuyabilirsiniz. Sizler erken yaşta judoya başlayarak bu hayallerinizi gerçekleştirebilecek güce sahip olduğunuzu gösteriyorsunuz” dedi.

Genç, sporculara judonun yanında eğitim ve öğretim hayatlarında da başarılar diledi.