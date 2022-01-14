banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Piyasaların Gözü 20 Ocak'ta TCMB Kararında!
Piyasaların Gözü 20 Ocak'ta TCMB Kararında!
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
PFDK kararları açıklandı
PFDK kararları açıklandı
Fatih Terim’den
Fatih Terim’den "Son imzam" paylaşımı!

Soydan: "Üreticiler artan fiyatlar karşısında tedirgin"

Ordu’da görev yapan ziraat odaları başkanları düzenledikleri toplantıda, gübre ve tarım ilacı fiyatlarındaki yükselişin üreticileri tedirgin ettiğini ve Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçim kaynağı olan fındık ürününün sürdürülebilirliğini riske attığına dikkat çekti.

ORDU 14.01.2022, 11:19
Soydan: "Üreticiler artan fiyatlar karşısında tedirgin"

Ordu’da görev yapan ziraat odaları başkanları düzenledikleri toplantıda, gübre ve tarım ilacı fiyatlarındaki yükselişin üreticileri tedirgin ettiğini ve Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçim kaynağı olan fındık ürününün sürdürülebilirliğini riske attığına dikkat çekti.

Altınordu Ziraat Odası Başkanlığı binasında düzenlenen ve ilçelerdeki ziraat odası başkanlarının da katılım sağladığı toplantıda, yükselen fiyatlar karşısında üreticinin zor durumda kaldığı, bölgenin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta yetersiz gübre ve ilaç kullanımı nedeniyle 2022 yılında verim, kalite ve rekolte kaybı olabileceği belirtildi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, dünya fındık talebinin yüzde 87’sini tek başına Türkiye’nin karşıladığını, ülkeye ise 2 milyar doların üzerinde döviz girdisi sağladığını hatırlattı. Ordu’da, Türkiye’de fındık üretiminin 3’te birinin üretildiğini ifade eden Soydan, “Bu kadar değerli ürünü üretiyoruz ama bir türlü fiyatını biz belirleyemiyoruz. Hasattan sonra serbest piyasa fiyat istikrarsızlığı ve bir de girdi fiyatlarının çok yükselmesinden dolayı fındık ve diğer tarım ürünleri ile iştigal eden üreticileri zor günler beklemektedir. Özellikle devletin fındık piyasasında olmasından dolayı ziraat odalarımızın ve diğer kurumların fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya yönelik projelerle birlikte üreticilerimiz bahçe bakımlarını, fındıkta hastalıklar ve zararlılarla mücadeleyi bilinçli bir şekilde yapmaktalar. İlimizde başta fındık olmak üzere diğer tarım ürünlerinde önemli düzeyde gübre ve ilaç kullanımı yapılmaktadır” dedi.

“Üreticilerimiz tedirgin durumdalar”

“Fındıkta bakım işleri düzenli olarak hasattan sonra Eylül ayından itibaren başlamaktadır. Üreticilerimizin tarlasında, bahçesinde olacak olduğu dönemde artan gübre, ilaç ve girdi fiyatları karşısında kışlık bakımlarını yeterli seviyede yapamamışlardır” diyen Soydan, “Yılbaşından sonra yapılan yeni zamlar ve girdi maliyetlerini daha da artıracak, gübre ve ilaç kullanımını daha da azaltacaktır. Üreticilerimiz bu aylardan sonra ki bakım konularında tedirgin bir durumdalar. Önemli bir tarımsal girdi olan gübrede aralık ayı itibari ile son bir yılda bölgemiz tarımında çoğunlukla kullanılan amonyum nitrat gübresi yüzde 371, DAP gübresi yüzde 294 ve 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 261 oranında arttı. 2021 yılı üretim sezonunda fiyatı 2 bin TL ile 3 bin TL arasında olan gübre fiyatları şuan 8 bin TL ile 10 bin TL arasında oluşan fiyatlarla satılmaktadır. Bu fiyatlar karşısında üreticilerimiz nasıl gübre atacağız? Nasıl ilaç atacağız? Acaba gübre ve ilaç fiyatları düşecek mi? Diye belirsizlik içindeler. Bu durum karşısında hiç kimsenin sessiz kalması mümkün değildir” ifadelerine yer verdi.

Soydan, mazot ve döviz fiyatlarındaki yükselişlerin de üreticileri etkilediğini ifade ederek, verilen gübre desteğinin yetersiz kaldığını, üreticilere ödenen alan bazlı gelir desteklerinin de arttırılması gerektiğini ifade etti.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11