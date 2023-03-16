Soydan: “Kahverengi kokarca ile mücadele, fındık için önem taşıyor”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, kahverengi kokarcaların fazla görüldüğünü ve fındık için ciddi bir zararlı olduğunu belirterek, “Mücadele yapılmadığı sürece fındıkta kalite ve verimi düşürüyor, depo ömrünü kısaltıyor” dedi.

Türkiye’deki varlığı 2018 yılında tespit edilen kahverengi kokarca, kışı ergin halde en çok ev, ahır, depo gibi kapalı mekanların korunaklı kısımlarında geçiriyor. İstilacı bir tür olan kokarcalar ortalama sıcaklık 17 dereceye ulaştığında kışladığı yerlerden çıkarak 2-3 hafta beslenip yumurta koymaya başlar. İnsan hayatı için tehlike oluşturan ve fındık için de ciddi bir zararlı olan kahverengi kokarca ile mayıs-haziran ayları döneminde mücadele edilmesi gerektiği, aksi halde fındıkta verim, kalite ve depo ömrünü azalttığı belirtiliyor.

“Artık daha sık görülmeye başladılar”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan, kokarcaların kahverengi ve yeşil olarak bilindiğini söyledi. Yeşil kokarca cinsinin bölgede yıllardır bilindiğini ancak kahverengi kokarcanın Gürcistan üzerinden ortaya çıktığını söyleyen Soydan, “Yaz dönemlerinde Ordu’ya kadar geldi. Özellikle sonbahar aylarında evlerin balkonlarında, odalarında, samanlıklarında ve pencerelerinde görülmeye başladı. Artık kış aylarında da burada konuşlanarak daha sık görülmeye başladılar. Kahverengi kokarca kış döneminde çoğalıyor, bu nedenle ciddi bir mücadele gerekiyor" diye konuştu.

“Kimyasal mücadele fındık için önemli”

Kokarcalar ile yapılması gereken kimyasal mücadelenin, fındık doğumunun hemen ardından uygulanması gerektiğini ifade eden Soydan, “Özellikle fındık kurdu ilacını uygularken fındık doğumu gerçekleştiği anda ilaçlamaları yapmak gerekiyor. Çünkü bunun zararı farklı fındığa temas ettiği anda fındıkta çürümeler, lekeler, tat oranı ve harmana geldikten sonra da depo ömrünü kısalttığını açıkça görüyoruz. Bu nedenle mücadelesi oldukça önemli ve artık mücadele zamanı da yaklaştı. Üreticilerimizi sürekli olarak uyarıyoruz, ziraat odalarımız mühendislerle birlikte alanda ve üreticilerimize bilgilendirmeler yapıyor. Mücadele yapılmadığı sürece kalite, verim ve depo ömrünü olumsuz etkiliyor ayrıca fındığın yanında birçok ürüne de zarar veriyor. Bu nedenle fındık doğumlarının olmasıyla birlikte kimyasal mücadeleyi başlatmamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi.