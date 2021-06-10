SOSYAL PROJE KAPSAMINDA 700 DURAK MONTAJI TAMAMLANDI

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Adalet Bakanlığı Ordu E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz İş Yurdu Müdürlüğü arasında imzalanan “Hükümlüleri Sosyal Hayata Kazandırma” protokolü kapsamında hükümlüler tarafından üretilen duraklar, Büyükşehir Belediyesince il genelinde ihtiyaç duyulan noktalara yerleştiriliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından montaj çalışması yapılan 1.500 duraktan şu ana kadar 700 adedinin çalışması tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

‘’700 ADET DURAK HİZMETE ALINDI’’

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Adalet Bakanlığı Ordu E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz İş Yurdu Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü ile hükümlülerce yapılan durakların montajının 19 ilçede devam ettiğini belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Özgür Dayı, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile başladığımız durak montaj çalışmalarımız 19 ilçede aralıksız devam ediyor. Şu ana kadar toplamda 700 durağın montajını 19 ilçemizde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Kalan durakların montajı için ekiplerimiz sahada çalışmalara devam ediyor. İnanıyoruz ki modern yollarımız, modern duraklarımız ile bütünleşince daha da güzel olacak. Bu çalışma tamamlandığında 19 ilçemizde vatandaşlarımız modern duraklara kavuşmuş olacaklar” dedi.

“EVLADİYELİK ÇALIŞMALAR İÇİN BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR”

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Ünye, Fatsa ve Altınordu ilçelerinde altyapı çalışmalarının tamamlandığı noktalarda devam eden montaj çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, “Büyükşehir Belediyesi yollarımızı modern ve konforlu bir yapıya kavuşturdu. Ardında da yine bizler için büyük öneme sahip durakların montajını yaptılar. Gayet güzel oldu. Yıllardır yapılmayan bir çalışma bu dönem yapılarak hayata geçirildi. Bu sayede Büyükşehir olduğumuzu anladık. Bu çalışmanın yapılması için talimat veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştular.