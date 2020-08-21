Sokakta çalışan ve dilenen çocuklar için harekete geçtiler

Fatsa Kaymakamlığı tarafında oluşturulan, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen, sokakta çalışan dilenen çocuklar için mobil hizmet uygulaması gerçekleştirildi.

Çocuk istismarına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirleri uygulamak, yerinde ve anında müdahale etmek amacıyla 18 yaş ve altı çocukların sokakta çalıştırılıp, dilendirilmemesi için uygulama başlatıldı. Fatsa’nın belirli caddelerinde,sokaklarında, kamuya açık olan kentsel mekanlarda, mendil, su veya vatandaşı taciz ederek para vermek zorunda bırakılarak, vatandaşın huzur ve güvenliğini tehlikeye düşürecek ve çocuklara yönelik istismarın azaltılması için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Fatsa İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Ekici, "Çalışmalarımız ekibimizle birlikte çok yönlü devam ediyor. Broşürler bastırdık onları vatandaşlarımıza dağıtmaya başlayacağız. Vatandaşlarımızdan tek dileğimiz, duygusal davranıp para vermesin, küçük çocuğun sattığı şeylerden almasın ve dilenen çocuk veya ebeveyn görünce ekiplerimize bildirsinler. Biz bugün sokaklarda dilencilik yapan, çalışan çocuklarımızı alıyor ve ailesine teslim ederek uyarılarda bulunuyoruz" dedi.

İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ekici, "Cami önlerinde engelli vatandaşlarımız dileniyor, biz engelli vatandaşlarımıza bin 560 TL evde bakım ücreti veriyoruz. Bazı engelli vatandaşlarımız ise 2020 yılından faydalanıyor, bu da 800 ila bin 100 TL bakım ücreti ödüyoruz. İnanın dilenen bütün engelli vatandaşlarımızı tanıyor ve hepsine de bakım ücreti sağlıyoruz. Suriyeli vatandaşlarımıza ise şöyle bir çalışma yapıyoruz. İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile birlikte çalışma yürüterek, Fatsa ilçesinde ikamet edenleri tespit ettik ve bu sayede ikameti burada olanlara sosyal ekonomik destek verebiliyoruz ancak burada ikamet etmeyenleri ise İl Göç İdaresine bildirerek, nerede ikamet ediyor ise oraya taşınmalarını sağlıyoruz. Bununla ilgili tespitlerimizi yapmak için de haftada bir veya iki gün mobil ekibimiz, emniyet ve zabıta ekipleri eşliğinde sokakta dilenen veya çalışan çocukları çıkıp araştırıyoruz" diye konuştu.