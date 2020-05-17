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Sokaklar ihtiyar delikanlıların oldu

KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA İKİNCİ DEFA DIŞARI ÇIKMALARINA İZİN VERİLEN 65 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLAR, ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE HAVALARIN GÜZEL OLMASIYLA BERABER SOLUĞU PARK, MEYDAN SAHİL KENARLARINDA ALDI.

Sokaklar ihtiyar delikanlıların oldu

KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA İKİNCİ DEFA DIŞARI ÇIKMALARINA İZİN VERİLEN 65 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLAR, ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE HAVALARIN GÜZEL OLMASIYLA BERABER SOLUĞU PARK, MEYDAN SAHİL KENARLARINDA ALDI.

17 Mayıs 2020 Pazar 17:37
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Sokaklar ihtiyar delikanlıların oldu

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında ikinci defa dışarı çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Ordu’nun Ünye ilçesinde soluğu park, meydan ve sahil kenarlarında aldı.

İlçenin en işlek alanı olan Cumhuriyet Meydanı’nda banklarda oturarak yakınlarıyla sohbet eden 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, ikinci defa sokağa çıkmanın sevincini yaşadı. Bazı vatandaşlar banklarda oturup sahil şeridi üzerinde yürüyüşlerini gerçekleştirirken, bazıları ise çocuk parklarında yakınlarıyla beraber sohbet etmeyi tercih etti. İlçe genelinde 65 yaş ve üstü vatandaşlar, genel olarak devletin uygulamasından memnun olduklarını ve maske takılması konusunda kurallara uyulmasına dikkat edilmesi gerektiğini söylediler.

Sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşların ise park, sahil kenarları ve meydanlarda maske takarak sosyal mesafe konusunda dikkatli oldukları görüldü.

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