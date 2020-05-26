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Sokak hayvanlarını unutmadılar

ORDU’NUN FATSA İLÇESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEKİ SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

Sokak hayvanlarını unutmadılar

ORDU’NUN FATSA İLÇESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEKİ SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

26 Mayıs 2020 Salı 08:49
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Sokak hayvanlarını unutmadılar

Ordu’nun Fatsa ilçesinde köpek ve kedi maması üreten bir firma tarafından sokak hayvanlarına mama dağıtıldı.

Türkiye ve yurt dışına kedi kumu ve köpek maması üretimi yapan fabrika sokağa çıkma yasağında can dostlarını unutmadılar ve ürettikleri mamaları onlara görevli personellerince ulaştırdılar.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için aç kalan hayvanlar için gerekli çalışmaları yaparak tüm bölgedeki hayvanlara yem ulaştırdılar.

Sokakta yaşayan dostlarımını bayramda ödüllendirmek istediklerini ifade eden Fabrika Şefi Mustafa Dağköy, “Fabrikamızda üretilen mamaları sokakta yaşayan dostlarımıza ikram etmek istedik. Zor günlerden geçtiğimiz bugünlerde yemek bulmakta zorlanan kedi ve köpeklere mama dağıttık. Tüm bölgemizi görevlendirdiğimiz arkadaşlarla gezerek mama dağıtımını yaptık. Sokakta ki dostlarımızı unutmadık. Onları her zaman korumalıyız. Bundan sonrada bu farkındalığı yaparak elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

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