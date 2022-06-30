banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
CHP'nin asgari ücret önerisini yüzde 40
CHP'nin asgari ücret önerisini yüzde 40
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Silahla oynarken kardeşini vurdu

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde evde yalnız kaldığı esnada silahla oynayan kardeşlerden birisi, tabancanın ateş alması sonucu kazara kardeşini vurarak hayatını kaybetmesine neden oldu.

ORDU 30.06.2022, 11:22
Silahla oynarken kardeşini vurdu

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde evde yalnız kaldığı esnada silahla oynayan kardeşlerden birisi, tabancanın ateş alması sonucu kazara kardeşini vurarak hayatını kaybetmesine neden oldu.

Olay, ilçeye bağlı Köklük Mahallesi Fatih mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız olan iki kardeş, babalarına ait olduğu tahmin edilen silahla oyun oynamaya başladı. Bu esnada T.A. (17) isimli çocuk, oynadığı silahın ateş alması sonucu kardeşi Emirhan A.’yı (15) vurarak ağır yaralanmasına neden oldu. Kafasından vurulan küçük çocuk, bir süre sonra olay yerinde hayatını kaybetti. Her iki kardeşin 18 yaşından küçük olduğu, olayın kaza ile meydana geldiği öğrenildi.

Konuyla ilgili inceleme başlatılırken, güvenlik güçleri ve savcılığın soruşturması devam ediyor.

Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu