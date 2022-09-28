Şehit ve gazilerin ismini kullanarak dolandırıcılık yapan 6 kişi yakalandı

Ordu’da şehit ve gazilerin adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 6 kişi yakalandı.

Gölköy ilçesinde Bursa plakalı bir aracın şehit ve gaziler adına vatandaşlardan bağış adı altında fındık toplamaya çalıştığı bilgisi üzerine 6 kişi hakkında inceleme yapıldı. Yapılan inceleme ve araştırmada 6 kişinin adını kullandığı "şehit ve gaziler aileler derneği" adında bir derneğin olmadığı tespit edildi.

Gölköy Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen Y.D., İ.Y., Ü.D., A.R.T, A.Y. ve N.D. isimli 6 şüpheli savcılıkça serbest bırakıldı.