Şehit ve gazi aileleri bir araya geldi

Ordu’nun Ünye ilçesinde şehit aileleri ve gaziler düzenlenen programda bir araya geldi.

Fatsa-Ünye Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından, Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri’nde kaynaşma programı düzenlendi. Programa çok sayıda şehit ailesi ile gaziler katılım sağladı. Düzenlenen programda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Kimi canlarını verdiler, kimi en kıymetli organlarını verdiler bu vatan uğruna, kutsal değerler uğruna. Size söyleyecek kelime bulamıyorum. Bu yaptığınız fedakarlık çok değerli olduğu için bu değerleri payeleri ifade edecek kelime yok. Bizler de hizmet makamıyız. Dolayısı ile geride kalanlara layık olacak şekilde hizmetler sunmak bizim görevimiz. Biz sizin hizmetkarınız. Dolayısıyla sizi daha mutlu etmek için elimizden gelen hizmetleri yapmaya hazırız” dedi.

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık programda yaptığı konuşmada, tüm kurumların şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu ifade etti. Programda ayrıca, Fatsa Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Adem Çiçek ile Fatsa Ünye Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Ünye Şubesi Başkanı Murat Alemdar da birer konuşma gerçekleştirdi.

Programa, Çaybaşı Kaymakamı Turgay Tarık, Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz, Ünye Belediye Başkanvekili Orhan Gürel, siyasi parti il ve ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları başkan ve temsilcileri ile şehit ve gazi yakınları katıldı.