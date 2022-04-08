Şehit polisler için mevlit okutuldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri nedeniyle şehit polisler için cuma namazı öncesi mevlit okutuldu.

Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Haftası etkinlikleri anlamında şehit polisler için Büyük Cami’de Mevlidi-i Şerif okutuldu. Şehitlerin unutulmadığı mevlit programına Ünye İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Avni Aktürk, İlçe Müftüsü Hüseyin Okuş, kurum müdürleri, daire amirleri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.

Okunan Kur’an-ı Kerim ve Mevlidi-i Şerif’in ardından kılınan cuma namazına müteakiben tüm şehitlerimiz için dualar edildi.