Şehit ailesinin evinin bakımını yaptılar

Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde infaz ve koruma memuru olarak görev yapan personeller, 8 şehit ailesinin evinin boya, bakım ve onarımını gerçekleştirdi. Bakım çalışmalarından biri de 1994 yılında Şırnak’ın Gabar Dağı’nda şehit düşen Zafer Gülseren’in ailenin evine yapıldı.

Yakın zamanda Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli tarafından şehit ailesini ziyaretleri esnasında şehidin annesi Şükriye Gülseren evinin boya bakım ve onarımına ihtiyacı olduğunu belirtmişti. Bunun üzerine hükümlülerin covid-19 salgını çerçevesinde izinli olması sebebiyle Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde infaz ve koruma memuru olarak görev yapan personeller evin boya bakım ve onarımı konusunda gönüllü oldular. Altınordu Kaymakamlığı tarafından karşılanan boyalar ile şehit ailesinin evine boya yapıldı.

Yapılan boya ve bakım çalışmalarından memnun olduğunu belirten Şükriye Gülseren, “Evimin duvarları çok kirlenmişti, bana ziyarete gelmişlerdi ben de onlara bir talepte bulundum onlar da gönderdiler Allah razı olsun yaptılar. Evim tertemiz oldu” şeklinde konuştu.

Ordu Denetimli Serbestlik Müdürü Özcan Tekin de covid-19 nedeniyle idari izinde olan hükümlüler yerine infaz koruma memurların boya ve bakım işlerini gönüllü olarak yaptıklarını söyleyerek, “Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak 2019 yılında haklarında kamuya yararlı işte çalışma cezası olan hükümlülerle birlikte Ordu’da 8 şehit ailesinin evinin bakım ve onarımını gerçekleştirdik. Yükümlüler covid-19 nedeniyle idari izinli olduklarından dolayı 1994 yılında Şırnak’ın Gabar Dağı’nda oğlu şehit olan annemizi ziyaret esnasında bize evinin boya, bakım ve onarıma ihtiyacı olduğunu beyan etti. Müdürlüğümüzde infaz ve koruma memuru olarak çalışan personelimiz ‘müdürüm biz bu boya, bakım işini üstleniriz’ beyanları üzerine iki gündür burada müdürlüğümüzde infaz ve koruma memuru olarak çalışan arkadaşlar evin boya, bakım ve bakarım işlerini gerçekleştirmiş oldular” dedi.